In migliaia in piazza a Monza per fermare il genocidio a Gaza
Anche Monza ieri pomeriggio è scesa in piazza per dire basta alla guerra in Medioriente e al genocidio a Gaza. Fortunatamente, rispetto alle azioni violente dei cortei pro Palestina che si sono svolti a Milano e a Roma, quella nella città di Teodolinda è stata una manifestazione pacifica e senza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: migliaia - piazza
Turchia, migliaia in piazza a Istanbul per Imamoglu: è detenuto da 100 giorni
Pamplona, inizia la festa di San Fermin: migliaia in piazza prima della corsa dei tori
Pamplona, inizia la festa di San Fermin: migliaia in piazza prima della corsa dei tori
LE NOTIZIE DEL GIORNO - Decine di migliaia di manifestanti in piazza in tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook
Oggi migliaia e migliaia di cittadini sono scesi in piazza per dire stop al genocidio in corso a Gaza. Ci sono stati anche alcuni episodi di violenza, che condanniamo. Ma Meloni ascolti la voce di chi protesta pacificamente e le chiede di agire anziché accucciars - X Vai su X
Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia - Le voci e le immagini della manifestazione di Roma; La petizione online per il prolungamento: Gli extra-costi non devono fermare tutto; Da Monza la richiesta d'aiuto dei giovani bengalesi: la manifestazione davanti all'Arengario.
A Monza un migliaio per le strade per Gaza - Un segnale chiaro inviato al Governo accusato dai manifestanti di essere schierato a favore di Israele. Lo riporta mbnews.it
Migliaia di israeliani in piazza per dire no a Netanyahu - In Israele le hanno definite ore cruciali, ossia il tempo necessario al gabinetto di sicurezza riunito a Gerusalemme per decidere sul piano di occupazione della Striscia di Gaza. Come scrive ansa.it