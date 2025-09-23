In Italia l’evasione cala di 25 miliardi ma la Liguria resta maglia nera

A determinare l’inversione di tendenza, tra il 2017 e il 2021, sono stati i pagamenti e le fatturazioni elettronici, e l’e-commerce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - In Italia l’evasione cala di 25 miliardi, ma la Liguria resta maglia nera

In questa notizia si parla di: italia - evasione

Dopo l’evasione e la fuga in Spagna. Cavallari è rientrato in Italia

Il peso dell'evasione. L’Italia fa progressi ma il conto resta da 82 miliardi l'anno (di M. Negri) - X Vai su X

Fisco, 156 giorni per lo Stato: il peso dell’evasione sugli italiani onesti https://www.economymagazine.it/fisco-156-giorni-per-lo-stato-il-peso-dellevasione-sugli-italiani-onesti/ #fisco #evasione #ecnomymag - facebook.com Vai su Facebook

Bankitalia, cala evasione fiscale: -25 miliardi dal 2017 al 2021. I dati - Come ha riferito in un'audizione Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale, l'evasione "era 97 miliardi nel 2017 e ha subito una contrazione nell'ordine di 25 miliardi. Come scrive tg24.sky.it

Bankitalia, evasione calata di 25 miliardi tra il 2017 e il 2021 - "Negli ultimi anni si è registrata nel complesso una riduzione dell’evasione fiscale, sia in valore assoluto sia in termini percentuali. Secondo msn.com