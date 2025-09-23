In Italia l’evasione cala di 25 miliardi ma la Liguria è la peggiore del Nord | Grafico

Ilsecoloxix.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A determinare l’inversione di tendenza, tra il 2017 e il 2021, sono stati i pagamenti e le fatturazioni elettronici, e l’e-commerce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

in italia l8217evasione cala di 25 miliardi ma la liguria 232 la peggiore del nord grafico

© Ilsecoloxix.it - In Italia l’evasione cala di 25 miliardi, ma la Liguria è la peggiore del Nord | Grafico

In questa notizia si parla di: italia - evasione

Dopo l’evasione e la fuga in Spagna. Cavallari è rientrato in Italia

In Italia l’evasione cala di 25 miliardi, ma la Liguria resta maglia nera

In Italia l’evasione cala di 25 miliardi ma la Liguria resta maglia nera.

italia l8217evasione cala 25Bankitalia, cala evasione fiscale: -25 miliardi dal 2017 al 2021. I dati - Come ha riferito in un'audizione Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale, l'evasione "era 97 miliardi nel 2017 e ha subito una contrazione nell'ordine di 25 miliardi. Si legge su tg24.sky.it

italia l8217evasione cala 25Bankitalia, evasione calata di 25 miliardi tra il 2017 e il 2021 - "Negli ultimi anni si è registrata nel complesso una riduzione dell’evasione fiscale, sia in valore assoluto sia in termini percentuali. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia L8217evasione Cala 25