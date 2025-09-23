In giro con centinaia di capi contraffatti | beccato dalla polizia scatta il sequestro
Domenica mattina la polizia ha denunciato un 39enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.In particolare, gli agenti, nel transitare in via San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: giro - centinaia
Oggi a Parigi c'è stata la “Course des Cafés”, una gara in cui centinaia di camerieri fanno portano in giro per le strade del centro città vassoi con un bicchiere d'acqua, un croissant e una tazza di caffè appunto: è un evento che serve a omaggiare un pezzo imp - facebook.com Vai su Facebook
Alla Vuelta, il Giro ciclistico di Spagna, gareggia una squadra di #Israele (finalizzata a promuovere l’immagine di uno Stato sporca del sangue di migliaia di bambini trucidati) Tra le centinaia di proteste, immagini e nomi dei bambini trucidati a #Gaza - X Vai su X
In giro con centinaia di capi contraffatti: beccato dalla polizia, scatta il sequestro; Abiti contraffatti venduti sui social: scoperto giro da milioni di euro; Abiti di marca contraffatti venduti sui social: il giro d'affari di due 20enni di Latina.
Capi di moda contraffatti, sequestro in un negozio a Caorle - La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 244 tra capi di abbigliamento e accessori contraffatti posti in vendita in un negozio di Caorle (Venezia), che presentavano un elevato livello di cura ... Scrive ansa.it