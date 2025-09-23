In Germania la notizia della trasferta di Napoli vietata ai tifosi dell’Eintracht Francoforte | motivi di sicurezza Faz

Per motivi di sicurezza, i tifosi residenti a Francoforte non potranno acquistare biglietti per la partita di Champions tra Eintracht Francoforte e Napoli, in programma il 4 novembre. Lo ha annunciato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Napoli vieta l’ingresso ai tifosi del Francoforte. Riporta il quotidiano tedesco Faz: “La misura è stata adottata sulla base della relazione della Questura e in accordo con le decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si prevede che, a causa della rivalità tra le due tifoserie, siano necessarie misure di sicurezza particolari. Nel match d’andata degli ottavi di finale della Champions League nel marzo 2023, a Francoforte si erano verificati gravi scontri tra le tifoserie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

