In fumo il progetto del casinò a Times Square ideato dalla Roc Nation di Jay-Z | Era una proposta visionaria

Semaforo rosso per l’ambizioso progetto di realizzare un casinò nel cuore di Times Square, sostenuto dal Caesars Palace, dalla Roc Nation di Jay-Z e dal proprietario dell’edificio SL Green Realty. Il concept non verrà portato avanti, secondo una votazione effettuata lo scorso weekend del Community Advisory Committee ( CAC). Nel corso dell’udienza il presidente del CAC, Carl Wilson ha annunciato: “La questione se inoltrare la domanda al consiglio di localizzazione della struttura di gioco ha ricevuto due voti positivi, il che significa che la domanda è stata disapprovata,” Quattro membri del CAC hanno votato contro il progetto, che ha visto due voti a favore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

