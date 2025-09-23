In fin di vita per la rottura dell'aorta 16enne salvato al Trauma Center dell'Ospedale del Mare

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco (nome di fantasia) è arrivato in ospedale in condizioni gravissime dopo un incidente stradale: salvato dai medici dell'Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vita - rottura

La famosa svela dettagli sulla fine delle nozze e la nuova vita dopo la rottura

Donnarumma, chi è il portiere al centro della bufera: «Hanno deciso che non faccio più parte del Psg». Età, carriera, vita privata, cicatrice e rottura

Monica Bellucci, le prime parole dopo la rottura con Tim Burton: «Finché avrò vita lui avrà sempre un posto unico nel mio cuore»

In fin di vita per la rottura dell'aorta, 16enne salvato al Trauma Center dell'Ospedale del Mare; Dissecazione aortica: il trattamento è quasi sempre chirurgico, ma bisogna agire immediatamente; “Un Minuto che vale una Vita”, prevenzione rottura aneurisma aortico addominale.

fin vita rottura aortaIn fin di vita per la rottura dell’aorta, 16enne salvato al Trauma Center dell’Ospedale del Mare - Portato al Trauma Center dell'Ospedale del Mare, presenta una grave emorragia toracica per rottura dell ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fin Vita Rottura Aorta