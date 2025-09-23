In fin di vita per la rottura dell'aorta 16enne salvato al Trauma Center dell'Ospedale del Mare
Francesco (nome di fantasia) è arrivato in ospedale in condizioni gravissime dopo un incidente stradale: salvato dai medici dell'Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In fin di vita per la rottura dell'aorta, 16enne salvato al Trauma Center dell'Ospedale del Mare; Dissecazione aortica: il trattamento è quasi sempre chirurgico, ma bisogna agire immediatamente; “Un Minuto che vale una Vita”, prevenzione rottura aneurisma aortico addominale.
