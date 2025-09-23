In corteo per Gaza | la Campania della pace risponde ai cori di Pontida e al caos di Milano

Tempo di lettura: 3 minuti La giornata di ieri ha visto scendere in strada migliaia di persone in tutta Italia per chiedere la fine delle violenze a Gaza e la tutela dei diritti del popolo palestinese. Due piazze, però, hanno raccontato due storie molto diverse: Napoli, cuore pulsante del Sud, e Milano, capitale economica del Paese. Nel capoluogo campano, come in altre città della regione, il clima è stato pacifico, inclusivo, quasi familiare. Una marea di giovani, studenti, famiglie, associazioni e realtà della società civile ha sfilato tra cori, cartelli e bandiere, dando vita a un corteo che si è trasformato in un abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

