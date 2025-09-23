In Campania rallentano i traslochi | meno 20% di richieste in un anno

Tempo di lettura: 3 minuti Traslocare, oggi, è molto più di un semplice cambio di indirizzo: ogni spostamento racconta una storia diversa, fatta di scelte legate al lavoro, allo studio, alla famiglia o al desiderio di trovare un nuovo equilibrio abitativo. Soprattutto, ogni trasloco è il riflesso dei mutamenti sociali, economici e culturali che stanno ridisegnando l’Italia, a partire dalla Campania, la regione che negli ultimi dodici mesi ha visto rallentare maggiormente il dinamismo abitativo, registrando un calo del 20%. Ad affermarlo è l’ Osservatorio Traslochi di ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

