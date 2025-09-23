In Biblioteca Malatestiana un nuovo ciclo di lezioni dedicate all' arte contemporanea
Fondazione LAM per le arti contemporanee presenta ‘+ARTE’, un progetto in collaborazione con il Comune di Cesena che prevede un primo ciclo di quattro lezioni introduttive alle arti contemporanee, tenute da esperti e studiosi di chiara fama nel settore. Le lezioni si svolgeranno all’interno della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: biblioteca - malatestiana
Biblioteca Malatestiana. Nuova illuminazione per Sala piana e Lapidario
Dal Brasile alla Romagna per unire i popoli, la rosa di Anita Garibaldi in Biblioteca Malatestiana
Ravvisata la presenza di topi, 'derattizzazione a spot' in biblioteca Malatestiana
Sabato 27 e domenica 28 settembre a Cesena tornano le Giornate Europee del Patrimonio, l’evento culturale che celebra la ricchezza e la bellezza del nostro patrimonio. Sabato 27 settembre * Biblioteca Malatestiana tOUR di Olivo Barbieri. Visite seral - facebook.com Vai su Facebook
La legatura dei libri antichi, un evento in Biblioteca Malatestiana tra storia e conservazione - X Vai su X
In Biblioteca Malatestiana un nuovo ciclo di lezioni dedicate all'arte contemporanea; Dialetto e tradizione: in Biblioteca Malatestiana torna “In compagnia della Romagna”; Pioniere dimenticate, ecco Le protagoniste raccontate da Maria Giuseppina Muzzarelli.
Un nuovo modo per conoscere la biblioteca - La biblioteca comunale Michele Fiesoli di Montale lancia il progetto ’La scuola in Biblioteca’, un ciclo di percorsi scolastici rivolti a bambini e ragazzi dei diversi ordini di scuola, dal nido alla ... Si legge su lanazione.it
Malatestiana, si inaugura la mostra. Scatti di Barbieri uniti ai libri antichi - Da oggi fino al 26 settembre la Sala Piana della Biblioteca Malatestiana di Cesena è pronta ad ospitare la mostra ‘tOUR’. Lo riporta ilrestodelcarlino.it