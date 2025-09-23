In arrivo il Gigante del cieli | ecco come sarà

L 'aereo più grande del mondo sarà costruito in Italia, per la precisione a Grottaglie, in provincia di Taranto. Un progetto ambizioso che vede ancora una volta il nostro Paese come indiscusso protagonista. Il nuovo velivolo, infatti, entrerà di diritto a far parte della storia dell'aeronautica mondiale, portando lustro alla nostra Nazione. Stiamo parlando della realizzazione del WindRunner, un imponente aereo cargo pensato dalla startup americana Radia. Le sue dimensioni sono mastodontiche: 108 metri di lunghezza, 80 metri di apertura alare e 24 metri di altezza. In pratica, sarà 12 volte più grande di un comune Boeing 747. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

