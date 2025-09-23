In arrivo 35 milioni per le aziende colpite dalla siccità Sammartino | Aiuti concreti per comparti strategici
Un nuovo intervento a sostegno del comparto agricolo siciliano, duramente provato dalla crisi idrica. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha comunicato che da oggi è possibile presentare domanda per i contributi previsti dalla misura 23 del Psr Sicilia, dedicata alle imprese colpite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Siccità, 35 milioni di ristori per le aziende agricole danneggiate; Agricoltura, 35 milioni per le aziende colpite dalla siccità. Sammartino: «Aiuti concreti per comparti strategici.
Siccità, 35 milioni di ristori per le aziende agricole danneggiate - Trentacinque milioni di euro in arrivo per le aziende agricole vocate alla coltivazione di agrumi, mandorlo, pistacchio e olivo colpite da siccità. Secondo msn.com
