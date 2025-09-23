Imprenditore regala una bici elettrica a Lorenzo derubato del mezzo per andare a scuola

AGI - È una mountain bike elettrica WD99 quella che l'imprenditore barlettano Francesco Lopolito ha consegnato oggi pomeriggio, ad Ancona, tra le mani di Lorenzo, il 14enne friulano al quale era stata rubata la bicicletta con cui raggiungeva la scuola. La consegna è avvenuta in diretta durante la trasmissione "Dentro la notizia" su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi. "Sfido chiunque, dopo aver letto la storia di Lorenzo, a non mettersi a disposizione per lui", ha detto Lopolito ai microfoni Mediaset, mentre il ragazzo, emozionato, ha stretto la sua nuova bici, con cui potrà tornare a scuola a coltivare il sogno di diventare musicista. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Imprenditore regala una bici elettrica a Lorenzo, derubato del mezzo per andare a scuola

In questa notizia si parla di: imprenditore - regala

Imprenditore compie 80 anni e regala 1500 euro ai dipendenti: “Il nostro successo è merito loro”

Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova

Gli rubano la bici che usa per andare a scuola: l'imprenditore pugliese gliene regala una nuova

Gli rubano la bici che usa per andare a scuola: l'imprenditore pugliese gliene regala una nuova - X Vai su X

? IMPRENDITORE REGALA 1500 EURO A CIASCUN.DIPENDENTE DELLA SUA AZIENDA ? Un premio di 1500 lordi in più nella busta paga di agosto come «controregalo» da parte del titolare della ditta. È successo alla «Nardi spa» di Chia - facebook.com Vai su Facebook

Imprenditore regala una bici elettrica a Lorenzo, derubato del mezzo per andare a scuola; Gli rubano la bicicletta con cui andava a scuola: imprenditore legge il post della mamma e gliene regala una nuova; Si sveglia alle 4,30 per andare a scuola per prendere tre treni, gli rubano la bici: un imprenditore gliene regala una nuova.

Studente 14enne derubato della sua bici. Un imprenditore gliene regala una nuova - "Ho il cuore grande e mi sono commosso: appena ho letto la notizia sui social ho deciso di fare un regalo a questo ragazzo e restituirgli un po' di speranza". Scrive msn.com

Gli rubano la bicicletta con cui andava a scuola: imprenditore legge il post della mamma e gliene regala una nuova - Il furto dopo appena due giorni di scuola, ma la Rete non resta a guardare: il titolare di un negozio di biciclette risponde all’appello della madre e lo rimette in sella ... Da skuola.net