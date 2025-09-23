Impoveriti gli ospedali. Noi un modello diverso.

Alleanza Verdi Sinistra boccia l’ipotesi di un ritorno al progetto dell’ ospedale unico di Pagliare, sottolineando che non rientra nel programma. La conferenza di San Benedetto ha messo al centro il futuro della sanità sambenedettese e marchigiana, con la partecipazione dell’onorevole Elisabetta Piccolotti, dei candidati regionali Roberta Rossi e Giovanni Gaspari, oltre al segretario comunale Giorgio Mancini e al consigliere comunale Paolo Canducci. Piccolotti ha tracciato una linea netta rispetto al centrodestra: "Noi seguiamo un modello diverso e i sondaggi dimostrano che c’è un’attenzione soprattutto delle giovani generazioni verso la nostra realtà politica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

