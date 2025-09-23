Impallomeni analizza | Inter? Gioca un calcio prevedibile è forte ma limitata Ha questi difetti

Impallomeni ha parlato a TMW Radio analizzando le prime partite dell’Inter e non solo. Tra gli argomenti anche il Pallone d’Oro. Nel corso della trasmissione Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha analizzato le prime partite dell’ Inter in questa stagione, soffermandosi soprattutto sui tanti gol subiti dalla squadra nerazzurra. Secondo Impallomeni, l’Inter sembra ancora forte, ma ci sono diversi aspetti da migliorare. L’ANALISI DELL’INTER – «È una squadra che gioca un calcio molto prevedibile, dà sempre la sensazione di essere molto forte, campa di rendita ma non basta più, perché dà la sensazione anche di poter subire sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Impallomeni analizza: «Inter? Gioca un calcio prevedibile, è forte ma limitata. Ha questi difetti»

