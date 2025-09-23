Imola sequestrati all' autodromo oltre 2.500 prodotti contraffatti

La guardia di finanza ha svolto una serie di controlli finalizzati alla repressione degli illeciti in materia di contraffazione e sicurezza prodotti presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola durante la 47esima edizione della Mostra Scambio organizzata dal C.R.A.M.E. (Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca), uno dei più importanti appuntamenti a livello europeo per i collezionisti di auto, moto e biciclette d’epoca, che si è svolto dal 19 al 21 settembre. Nel corso dei controlli, i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 2.500 articoli di bigiotteria varia (anelli, collane, portachiavi), guanti e coltelli privi dei requisiti di conformità e sicurezza, nonché magliette e calendari contraffatti recanti il logo "Ciao", noto marchio automobilistico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

