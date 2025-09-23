Imola blitz alla Mostra Scambio | sequestrati 2.500 articoli contraffatti e non sicuri
L’odore di benzina, le cromature che brillano sotto il sole di settembre e migliaia di appassionati in cerca di un pezzo raro da aggiungere alla propria collezione. La Mostra Scambio di Imola, organizzata dal Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca è da anni un paradiso per chi ama auto, moto e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Imola, sequestrati all'autodromo oltre 2500 prodotti contraffatti - (LaPresse) La Guardia di Finanza ha svolto una serie di controlli finalizzati alla repressione degli illeciti in materia di contraffazione ... Da stream24.ilsole24ore.com
La mostra scambio del Crame a Imola, tempio dei motori d’epoca: “Insostituibile” - In vetrina anche le Lotus Gran Turismo e le Alpine da rally, protagoniste degli anni Settanta ... Riporta msn.com