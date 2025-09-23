Immunità Salis Cerno | Aspetto Avs ad Hammamet Andiamo a mettere un garofano sulla tomba di Craxi

Ilaria Salis viene salvata dalla Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo che le riconosce l'immunità anche per un'ipotesi di reato commesso prima dell'inizio delle sue funzioni di europarlamentare. “Quelli contro i privilegi e contro la casta hanno usato l'immunità per salvare la poltrona della Salis. Allora smettetela di fare la morale a tutti. Avs sta partendo per Hammamet a riempire di garofani rossi la tomba di Bettino Craxi”. Il punto del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

