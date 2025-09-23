Immunità Ilaria Salis si salva per il momento per un solo voto Il Pd festeggia FdI | Violenza legittimata

Con un voto sofferto, nel quale il Ppe si è spaccato, la Commissione per gli Affari giuridici del parlamento europeo ha votato contro la revoca dell’immunità all’europarlamentare Ilaria Salis. Ma la partita sull’estradizione e il processo in Ungheria non è finita: ora starà alla plenaria di ottobre confermare il verdetto. La richiesta di revoca dell’immunità che era stata inoltrata dall’Ungheria per Ilaria Salis è stata respinta con 13 voti contro 12. A risultare decisivi sarebbero stati, secondo fonti parlamentari, due eurodeputati del Partito Popolare Europeo. I tabulati tuttavia non saranno disponibili in quanto lo scrutinio è avvenuto con voto segreto dopo una richiesta del gruppo dei Socialisti e Democratici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

