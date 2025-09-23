Immunità di Ilaria Salis primo voto favorevole in Commissione europea
Il verdetto di Bruxelles. Al Parlamento europeo, la Commissione giuridica (Juri) ha respinto, con un voto risicatissimo di 13 a 12, la richiesta di revoca dell'immunità per Ilaria Salis. La decisione è arrivata a scrutinio segreto, su richiesta del gruppo dei Socialisti e Democratici, e rappresenta un primo passo importante in vista del voto decisivo in plenaria a Strasburgo previsto per ottobre. Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato a caldo con amarezza: "Chi sbaglia, non paga", definendo il verdetto un segnale sbagliato per i cittadini. Il ruolo decisivo del PPE.
