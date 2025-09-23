Immissioni in ruolo chi deve essere cancellato dalle graduatorie La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una nota del 17 settembre 2025, il Ministero dellIstruzione e del Merito ha fornito agli Uffici scolastici regionali le istruzioni operative per la cancellazione dei docenti dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie ad esaurimento. L’intervento è previsto dall’articolo 399 del decreto legislativo 2971994 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 592017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: immissioni - ruolo

Scade a luglio domanda assegnazione provvisoria. Partono le immissioni in ruolo, piano ferie docenti a tempo indeterminato e 31 agosto

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, quale domanda devono presentare gli idonei dei concorsi PNRR

Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI

Immissioni in ruolo, chi deve essere cancellato dalle graduatorie. La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Le due fasi delle immissioni in ruolo dei docenti a.s. 2025/2026; Immissione in ruolo: può avvenire anche in regime di part-time per la durata di almeno 2 anni.

Immissioni in ruolo, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Troppi precari e cattedre scoperte” - Le immissioni in ruolo annunciate dal Ministero della Pubblica Amministrazione non hanno portato ai risultati sperati. Come scrive orizzontescuola.it

immissioni ruolo deve essereImmissioni in ruolo docenti 2025, chiarimenti nomine da concorso in Lazio - L'USR Lazio ha pubblicato un chiarimento sulle immissioni in ruolo del personale docente dalle graduatorie concorsuali per l'a. Si legge su orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Immissioni Ruolo Deve Essere