Immissioni in ruolo chi deve essere cancellato dalle graduatorie La nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Con una nota del 17 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito agli Uffici scolastici regionali le istruzioni operative per la cancellazione dei docenti dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie ad esaurimento. L’intervento è previsto dall’articolo 399 del decreto legislativo 2971994 e dall’articolo 13 del decreto legislativo 592017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
