Imbrattata piazza Mercato patrimonio Unesco a Napoli e i bimbi ci sfrecciano in scooter senza casco

Piazza Mercato sporca e imbrattata. Solo pochi giorni fa si è svolto un torneo di calcetto autorizzato. Il consigliere Aiello: "Nessuno si è preoccupato di pulirla. Era stata rifatta pochi anni fa con i fondi Unesco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: imbrattata - piazza

Una piazza gremita, un pubblico attento e le parole del Presidente Roberto Occhiuto che risuonano forti: “Noi abbiamo la Calabria sul cuore”. A Crotone, cittadini e cittadine hanno scelto di esserci, di ascoltare e di partecipare attivamente al dibattito sul futuro - facebook.com Vai su Facebook

Imbrattata piazza Mercato, patrimonio Unesco a Napoli, e i bimbi ci sfrecciano in scooter (senza casco); Vandalismo, imbrattata la chiesa di Santa Trinita \ FOTO; Vandali in azione: colonna della Madonna delle Grazie imbrattata con vernice rossa e scritte.

Imbrattata piazza Mercato, patrimonio Unesco a Napoli, e i bimbi ci sfrecciano in scooter (senza casco) - Solo pochi giorni fa si è svolto un torneo di calcetto autorizzato. Secondo fanpage.it

Napoli, la rinascita di Piazza Mercato: arte e concerti dove una volta si tagliavano teste - Uno spazio a lungo abbandonato del capoluogo partenopeo sta tornando a nuova vita, tra sculture, musica e tentativi di riattivare il tessuto commerciale ... Da msn.com