Imbrattata piazza Mercato patrimonio Unesco a Napoli e i bimbi ci sfrecciano in scooter senza casco

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza Mercato sporca e imbrattata. Solo pochi giorni fa si è svolto un torneo di calcetto autorizzato. Il consigliere Aiello: "Nessuno si è preoccupato di pulirla. Era stata rifatta pochi anni fa con i fondi Unesco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imbrattata - piazza

Imbrattata piazza Mercato, patrimonio Unesco a Napoli, e i bimbi ci sfrecciano in scooter (senza casco); Vandalismo, imbrattata la chiesa di Santa Trinita \ FOTO; Vandali in azione: colonna della Madonna delle Grazie imbrattata con vernice rossa e scritte.

imbrattata piazza mercato patrimonioImbrattata piazza Mercato, patrimonio Unesco a Napoli, e i bimbi ci sfrecciano in scooter (senza casco) - Solo pochi giorni fa si è svolto un torneo di calcetto autorizzato. Secondo fanpage.it

imbrattata piazza mercato patrimonioNapoli, la rinascita di Piazza Mercato: arte e concerti dove una volta si tagliavano teste - Uno spazio a lungo abbandonato del capoluogo partenopeo sta tornando a nuova vita, tra sculture, musica e tentativi di riattivare il tessuto commerciale ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Imbrattata Piazza Mercato Patrimonio