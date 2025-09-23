Ilva, Flacks Group scende in campo.

Nella gara in salita per l'ex Ilva spunta il nome di Flacks Group. Secondo quanto appreso dal Giornale, questo gruppo specializzato nell'acquisizione e nel turnaround di aziende in situazioni complesse che ha un patrimonio di oltre 4 miliardi di dollari a livello globale, ha presentato un'offerta non vincolante per il siderurgico. L'azienda di proprietà del presidente e ceo Michael Flacks - che opera nei settori minerario, delle energie rinnovabili, idrico, chimico, petrolifero e del gas e immobiliare - ha presentato ai commissari una lettera di sei pagine in cui dispiega la propria manifestazione di interesse per la partita in corso: «Flacks Group vanta una significativa esperienza in acquisizioni societarie, comprese acquisizioni di società in difficoltà, e riteniamo di possedere non solo le competenze necessarie per portare a termine con successo l'operazione, ma anche l'esperienza nel settore pertinente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

