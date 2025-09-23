Ilary Blasi innamorata all’Oktoberfest baci appassionati con Bastian Muller | mai vista così

Ilary Blasi è stata una delle protagoniste dell’estate televisiva di Mediaset. La conduttrice, infatti, ha intrattenuto i telespettatori con lo show musicale Battiti Live, che l’ha vista nel ruolo di conduttrice per il secondo anno consecutivo, al fianco dei Alvin. Dopo gli impegni lavorativi estivi, la conduttrice televisiva ha deciso di prendersi un po’ di tempo per lei e di coltivare l’amore per il compagno Bastian Muller, a cui è legata da circa tre anni. I due hanno vissuto dei periodi di vacanza a Saint Tropez e a Ibiza e, adesso, hanno deciso di volare nella terra natìa dell’imprenditore per vivere pienamente la festa dell’Oktoberfest. 🔗 Leggi su Dilei.it

