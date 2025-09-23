Ilary Blasi innamorata all’Oktoberfest baci appassionati con Bastian Muller | mai vista così
Ilary Blasi è stata una delle protagoniste dell’estate televisiva di Mediaset. La conduttrice, infatti, ha intrattenuto i telespettatori con lo show musicale Battiti Live, che l’ha vista nel ruolo di conduttrice per il secondo anno consecutivo, al fianco dei Alvin. Dopo gli impegni lavorativi estivi, la conduttrice televisiva ha deciso di prendersi un po’ di tempo per lei e di coltivare l’amore per il compagno Bastian Muller, a cui è legata da circa tre anni. I due hanno vissuto dei periodi di vacanza a Saint Tropez e a Ibiza e, adesso, hanno deciso di volare nella terra natìa dell’imprenditore per vivere pienamente la festa dell’Oktoberfest. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ilary - blasi
Berlusconi taglia senza pietà: La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta
Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?”
Ilary Blasi e Bastian Muller: nozze in vista?
Totti e Noemi Bocchi festeggiano l'anniversario ma qualcosa non torna: il dettaglio riguarda anche Ilary Blasi >> https://buff.ly/re5V3SH - facebook.com Vai su Facebook
Ilary Blasi, innamorata all’Oktoberfest, baci appassionati con Bastian Muller: mai vista così - Ilary Blasi e Bastian Muller hanno raccontato le loro giornate all’Oktoberfest. Segnala dilei.it
Ilary Blasi e Bastian Muller felici e innamorati all'Oktoberfest 2025 - Ilary Blasi e Bastian Muller rinnovano la tradizione e volano in Germania per l'Oktoberfest 2025. Riporta gazzetta.it