Ilaria Salis | ‘voglio essere processata in Italia non in Ungheria’

23 set 2025

“Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese. In Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana“. Lo dice l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, in un’intervista al Corriere.it alla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

