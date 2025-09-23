Ilaria Salis trema | a un passo dal ritorno in carcere in Ungheria chiede alla Meloni di processarla in Italia

“La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso. In Ungheria questo non è evidentemente possibile. Per questo la difesa della mia immunità è oggi fondamentale”, dice oggi la europarlamentare Ilaria Salis in una intervista al Corriere della Sera parlando da Bruxelles dove oggi il Parlamento europeo vota sulla revoca della sua immunità. Oggi il voto sull’immunità di Ilaria Salis. La Salis sostiene che in Ungheria la sentenza sarebbe già scritta: “Negli ultimi giorni il portavoce del governo ungherese è arrivato a inviarmi le coordinate del carcere dove progettano di rinchiudermi, mentre Orbán in persona mi ha descritto come una terrorista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

