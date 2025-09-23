Ilaria Salis si tiene l’immunità parlamentare | il Parlamento Ue salva l’eurodeputata di Avs A ottobre il voto decisivo a Strasburgo

La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha deciso di non revocare l’immunità parlamentare per Ilaria Salis, accusata dalla giustizia ungherese di aver aggredito alcuni militanti neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. L’ex insegnante, oggi eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, è rimasta in carcere dal febbraio 2023 al maggio 2024. È solo grazie alla sua elezione al Parlamento europeo che Salis è riuscita a uscire dall’Ungheria e tornare in libertà. Decisivi due “ribelli” del Ppe. La commissione Affari giuridici del Parlamento Ue conta 25 membri. Di questi, undici fanno parte di Sinistra, Socialisti, Verdi e Liberali, che si sono espressi ripetutamente contro la revoca dell’immunità parlamentare a Salis. 🔗 Leggi su Open.online