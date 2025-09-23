Ilaria Salis si tiene l’immunità parlamentare | il Parlamento Ue salva l’eurodeputata di Avs A ottobre il voto decisivo a Strasburgo
La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha deciso di non revocare l’immunità parlamentare per Ilaria Salis, accusata dalla giustizia ungherese di aver aggredito alcuni militanti neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. L’ex insegnante, oggi eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, è rimasta in carcere dal febbraio 2023 al maggio 2024. È solo grazie alla sua elezione al Parlamento europeo che Salis è riuscita a uscire dall’Ungheria e tornare in libertà. Decisivi due “ribelli” del Ppe. La commissione Affari giuridici del Parlamento Ue conta 25 membri. Di questi, undici fanno parte di Sinistra, Socialisti, Verdi e Liberali, che si sono espressi ripetutamente contro la revoca dell’immunità parlamentare a Salis. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
La voce di Ilaria Salis arriva al telefono da Bruxelles, dove oggi il Parlamento europeo vota sulla revoca della sua immunità. «La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e gi - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, Ilaria Salis e l’ispezione a sorpresa nel carcere di Canton Mombello: “Il più sovraffollato della Lombardia” - Brescia, 17 agosto 2025 – Dopo il carcere minorile Beccaria a Milano, Ilaria Salis ha deciso di fare una visita anche nella Casa Circondariale di Brescia. Segnala ilgiorno.it
Carceri: Ilaria Salis fa ispezione a sorpresa al Beccaria - "Ferragosto in carcere significa caldo opprimente, sovraffollamento e la disperata sensazione di essere abbandonati" scrive Ilaria Salis dopo aver fatto - Da ansa.it