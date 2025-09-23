Ilaria Salis si salva per ora sulla revoca dell' immunità Franchi tiratori nel Ppe

La commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha votato contro la richiesta di revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. I voti contrari - lo scrutinio era segreto - sono stati 13 e i favorevoli 12: decisivi i voti del Partito Popolare Europeo. La votazione finale si terrà in plenaria nella prima settimana di ottobre       "Al Parlamento europeo, nel primo voto viene respinta la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. Chi sbaglia, non paga”, la reazione sui social di Matteo Salvini, leader della lega. In un successivo post Salvini aggiunge: "Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

