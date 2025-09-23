Ilaria Salis si appella a Nordio Gli avvocati | Chieda processo in Italia

Oggi è arrivata la conferma dell'immunità a Ilaria Salis. La commissione Juri del Parlamento europeo ha votato in favore dell'europarlamentare di Avs accusata dall'Ungheria di aggressione a due neonazisti. L'attivista si è detta "incredula e felice", ora i suoi legali si appellano a Carlo Nordio. Solo in Italia può avere "un processo rispettoso dei principi basilari del fair trial" e quindi "lo si faccia. È solo necessario un passo da parte della politica, la richiesta di procedere del ministro della Giustizia": questa la posizione dei legali Eugenio Losco e Mauro Straini. "La signora Salis ha sempre dichiarato che non intendeva sottrarsi al processo per i fatti accaduti a Budapest" hanno aggiunto i difensori della Salis: "Quello che chiede è semplicemente di essere sottoposta ad un processo rispettoso dei principi basilari del fair trial. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

