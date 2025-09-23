Ilaria Salis sì all' immunità | la Commissione ha votato contro la revoca Decisivi due voti del Ppe Salvini | Vergogna chi sbaglia non paga
La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria, che si riunirà e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis sì all' immunità | la Commissione ha votato contro la revoca Cosa succede ora.
Ilaria Salis terrorizzata: "Via l'immunità? Persecuzione politica" - Ieri la commissione giuridica Juri del parlamento europeo si è riunita per discutere nuovamente il caso ... Da iltempo.it
In bilico l’immunità di Ilaria Salis, la commissione giuridica del Parlamento Ue deciderà il 24 giugno: Ppe spaccato - La libertà di Ilaria Salis è appesa a un pugno di voti e a impedire la revoca dell’immunità da europarlamentare chiesta dall’Ungheria, che l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di due militanti ... ilfattoquotidiano.it scrive