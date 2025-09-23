Ilaria Salis sì all' immunità | la Commissione ha votato contro la revoca Cosa succede ora

Ilmessaggero.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria, che si riunirà e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ilaria salis s236 all immunit224 la commissione ha votato contro la revoca cosa succede ora

© Ilmessaggero.it - Ilaria Salis, sì all'immunità: la Commissione ha votato contro la revoca. Cosa succede ora

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Ilaria Salis terrorizzata: "Via l'immunità? Persecuzione politica" - Ieri la commissione giuridica Juri del parlamento europeo si è riunita per discutere nuovamente il caso ... iltempo.it scrive

In bilico l’immunità di Ilaria Salis, la commissione giuridica del Parlamento Ue deciderà il 24 giugno: Ppe spaccato - La libertà di Ilaria Salis è appesa a un pugno di voti e a impedire la revoca dell’immunità da europarlamentare chiesta dall’Ungheria, che l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di due militanti ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis S236 Immunit224