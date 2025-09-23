Ha tirato un sospiro di sollievo Ilaria Salis visto che si può tenere ancora stretta l’immunità parlamentare, evitando così di finire tra le temute grinfie di Budapest. Il voto. Il verdetto è arrivato oggi: la Commissione affari giuridici dell’Eurocamera ha respinto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata di Avs con 13 voti contro 12. È stata salvata quindi da un solo voto di scarto. E nonostante lo scrutinio sia avvenuto con voto segreto, pare che a sostenere Salis siano stati gli 11 eurodeputati dei gruppi della Sinistra Ue, dei Verdi, dei Socialisti e dei Liberali, inclusi i membri sostituti Brando Benifei, Alessandro Zan e Mario Furore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ilaria Salis salva per un voto: la Commissione respinge la revoca dell’immunità