Ilaria Salis salva per un voto | la Commissione respinge la revoca dell’immunità
Ha tirato un sospiro di sollievo Ilaria Salis visto che si può tenere ancora stretta l’immunità parlamentare, evitando così di finire tra le temute grinfie di Budapest. Il voto. Il verdetto è arrivato oggi: la Commissione affari giuridici dell’Eurocamera ha respinto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata di Avs con 13 voti contro 12. È stata salvata quindi da un solo voto di scarto. E nonostante lo scrutinio sia avvenuto con voto segreto, pare che a sostenere Salis siano stati gli 11 eurodeputati dei gruppi della Sinistra Ue, dei Verdi, dei Socialisti e dei Liberali, inclusi i membri sostituti Brando Benifei, Alessandro Zan e Mario Furore. 🔗 Leggi su Panorama.it
