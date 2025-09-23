Rabbia Orbàn. “Noi non dimenticheremo e non ci arrenderemo. Ilaria Salis è una criminale pericolosa che merita di stare in carcere”. Su X è Zoltan Kovacs, il portavoce del primo ministro ungherese a commentare il voto della Commissione Juri, che ha bocciato la revoca dell’immunità per l’europarlamentare di Avs: accusata dall’Ungheria di aggressione a due attivisti neonazisti. Perciò, l’ex insegnante non sarà sottoposta a processo a Budapest. E non finirà n carcere. Almeno fino alla seduta plenaria di ottobre, quando l’assemblea sarà richiamata al voto. Ilaria Salis, la rabbia del portavoce di Orban. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ilaria Salis, rabbia Orban: “Non ci arrendiamo, è una criminale”. Calenda contro Avs: Chi candidate…