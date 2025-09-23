Ilaria Salis | Processatemi in Italia in Ungheria sentenza già scritta
(Adnkronos) – Nel giorno in cui la commissione Juri del Parlamento europeo vota, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis, l'eurodeputata di Av chiede di essere processata in Italia, perché "in Ungheria la sentenza è già scritta". "Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Ilaria Salis: "Chiedo al governo di spostare il mio processo in Italia" - X Vai su X
Immunità di Ilaria Salis, oggi il primo voto sulla revocaIl primo giudizio è in Commissione, a ottobre toccherà all'Aula. Gli 11 commissari di sinistra dicono no alla revoca, i 7 di destra diranno sì e il risultato sarà deciso dal Ppe che ha 7 componenti #IlariaSalis #I - facebook.com Vai su Facebook
laria Salis: Processatemi in Italia. Oggi primo voto su revoca immunità; Ilaria Salis: «Processatemi, ma in Italia. In Ungheria sentenza già scritta» -; Ilaria Salis: Processatemi in Italia. Il governo Meloni prenda l'iniziativa con Orban, può farlo.
Ilaria Salis: "Processatemi in Italia, in Ungheria sentenza già scritta" - L'eurodeputata di Avs è accusata dall'Ungheria di aver aggredito due neonazisti ungheresi in occasione della giornata dell'onore ... Da adnkronos.com
Ilaria Salis, il primo verdetto sull'immunità: voti contati e poche speranze, cosa succede oggi. Lei: «Processatemi in Italia» - Per Ilaria Salis arriva oggi (23 settembre) il voto della commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte ... Scrive leggo.it