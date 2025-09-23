Ilaria Salis Parlamento Ue conferma immunità parlamentare al primo voto | 13 voti favorevoli 12 contrari decisivi 2 eurodeputati del Ppe
La decisione evita che l’eurodeputata rischi un nuovo processo a Budapest, dove è accusata di aver aggredito dei manifestanti. La parola definitiva spetterà all’Assemblea plenaria, che voterà il prossimo 7 ottobre La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera ha confermato l’immunità parlam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis e l'immunità, Parlamento Ue si prepara al voto; La commissione Affari giuridici del Parlamento Ue vota contro la revoca dell'immunità a Ilaria Salis; Ilaria Salis, oggi il voto su revoca di immunità in commissione al Pe.
Ilaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Si legge su fanpage.it
Bocciata in commissione al Parlamento Ue la richiesta di revoca immunità per Ilaria Salis - La commissione giuridica del Parlamento europeo ha respinto con 13 voti contrari (12 i favorevoli) la richiesta di togliere l'immunità all'eurodeputata di Avs, che rischia 11 anni di carcere in Ungher ... Scrive ilfoglio.it