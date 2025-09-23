Ilaria Salis Parlamento Ue conferma immunità parlamentare al primo voto | 13 voti favorevoli 12 contrari decisivi 2 eurodeputati del Ppe

La decisione evita che l’eurodeputata rischi un nuovo processo a Budapest, dove è accusata di aver aggredito dei manifestanti. La parola definitiva spetterà all’Assemblea plenaria, che voterà il prossimo 7 ottobre La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera ha confermato l’immunità parlam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

