Ilaria Salis oggi il primo voto al Parlamento Europeo verso revoca immunità parlamentare | decisivi saranno i 7 eurodeputati del Ppe
Secondo le ricostruzioni, in commissione affari giuridici si sarebbero schierati a favore della sua immunità 11 eurodeputati su 25, distribuiti tra sinistra, Verdi, Liberali e Socialisti. Dalla parte opposta, sarebbero invece 7 i parlamentari pronti a votare per la revoca, soprattutto tra i gruppi s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Ilaria Salis: "Chiedo al governo di spostare il mio processo in Italia" - X Vai su X
Immunità di Ilaria Salis, oggi il primo voto sulla revocaIl primo giudizio è in Commissione, a ottobre toccherà all'Aula. Gli 11 commissari di sinistra dicono no alla revoca, i 7 di destra diranno sì e il risultato sarà deciso dal Ppe che ha 7 componenti #IlariaSalis #I - facebook.com Vai su Facebook
Immunità di Ilaria Salis, oggi il primo voto sulla revoca; Oggi il primo voto sull’immunità di Salis. Occhi puntati sul Ppe; Salis, oggi il primo verdetto: sul filo il sì del Parlamento Ue all’immunità. Lei: «Voglio essere processata in Italia.
Ilaria Salis, il primo verdetto sull'immunità: voti contati e poche speranze, cosa succede oggi. Lei: «Processatemi in Italia» - Per Ilaria Salis arriva oggi (23 settembre) il voto della commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della ... msn.com scrive
Salis attende il primo verdetto: “Voglio il processo ma in Italia” - Voto molto incerto in commissione sulla revoca dell’immunità chiesta dall’Ungheria. Come scrive repubblica.it