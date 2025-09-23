Ilaria Salis no della Commissione giuridica Ue alla revoca dell' immunità | ora decide la plenaria

Il voto della Commissione giuridica del Parlamento europeo rappresenta un primo importante segnale: la plenaria si esprimerà il 7 ottobre. Salis denuncia rischi concreti di persecuzione se estradata in Ungheria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ilaria Salis, no della Commissione giuridica Ue alla revoca dell'immunità: ora decide la plenaria

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X

Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità; Ilaria Salis, oggi il voto su revoca di immunità in commissione al Pe; L’Eurocamera fa scudo intorno a Ilaria Salis: primo no alla revoca dell’immunità.

Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità - La Commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha votato contro la richiesta dell'Ungheria con 13 voti a favore e 12 contrari. ilfattoquotidiano.it scrive

Ilaria Salis, la commissione Ue dice ‘no’ alla revoca dell’immunità. Salvini: “Chi sbaglia non paga” - ROMA – La Commissione affari giuridici dell’Europarlamento ha votato ‘no’ alla revoca dell’immunità parlamentare per Ilaria Salis, eurodeputata di Avs su cui pende una richiesta di processo da parte ... Da dire.it