Ilaria Salis no della Commissione giuridica Ue alla revoca dell' immunità | ora decide la plenaria

Il voto della Commissione giuridica del Parlamento europeo rappresenta un primo importante segnale: la plenaria si esprimerà il 7 ottobre. Salis denuncia rischi concreti di persecuzione se estradata in Ungheria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

