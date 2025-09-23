Ilaria Salis l' immunità è salva per un voto | la Commissione vota contro la revoca Ora tocca al Parlamento europeo

La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ilaria Salis, l'immunità è salva (per un voto): la Commissione vota contro la revoca. Ora tocca al Parlamento europeo

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

