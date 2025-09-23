Ilaria Salis la decisione è ufficiale | di cosa si tratta e quali sono i prossimi passaggi

La decisione della Commissione Affari Pubblici dell’Eurocamera sulla rappresentate di AVS è destinata a creare diversi polemiche. I dettagli È scontro aperto fra Ilaria Salis e l’Ungheria. Dopo l’elezione nelle ultime elezioni europee con Avs, l’italiana è entrata in possesso della cosiddetta immunità parlamentare che le consente di mettere fine in anticipo al processo che potrebbe aprirsi a Budapest nei suoi confronti. Una protezione che Orban ha provato ad eliminare chiedendo proprio la revoca. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

