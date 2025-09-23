Ilaria Salis la Commissione dell’Europarlamento respinge la revoca dell’immunità
Bruxelles, 23 settembre 2025 – La Commissione per gli Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto la revoca dell'immunità all'europarlamentare Ilaria Salis. Stando a fonti parlamentari, il Partito popolare europeo (Ppe) ha votato diviso. Ora toccherà alla plenaria di ottobre confermare il verdetto. "Difendere la mia immunità non significa sottrarmi alla giustizia, ma proteggermi dalla persecuzione politica del regime di Orbán – ha dichiarato l’esponente di Avs –. È per questo che la sua tutela è essenziale. Le autorità italiane restano libere di aprire un procedimento a mio carico, come io stessa auspico e chiedo con forza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
