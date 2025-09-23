Ilaria Salis la Commissione dell’Europarlamento respinge la revoca dell’immunità

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 23 settembre 2025 – La Commissione per gli Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto la revoca dell'immunità all'europarlamentare Ilaria Salis. Stando a fonti parlamentari, il Partito popolare europeo (Ppe) ha votato diviso. Ora toccherà alla plenaria di ottobre confermare il verdetto. "Difendere la mia immunità non significa sottrarmi alla giustizia, ma proteggermi dalla persecuzione politica del regime di Orbán – ha dichiarato l’esponente di Avs –. È per questo che la sua tutela è essenziale. Le autorità italiane restano libere di aprire un procedimento a mio carico, come io stessa auspico e chiedo con forza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ilaria salis la commissione dell8217europarlamento respinge la revoca dell8217immunit224

© Quotidiano.net - Ilaria Salis, la Commissione dell’Europarlamento respinge la revoca dell’immunità

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

La commissione dell’Europarlamento salva Ilaria Salis | confermata l’immunità.

ilaria salis commissione dell8217europarlamentoIlaria Salis, sì all'immunità: la Commissione ha votato contro la revoca. Decisivi due voti del Ppe. Salvini: «Vergogna, chi sbaglia non paga» - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Si legge su ilmattino.it

ilaria salis commissione dell8217europarlamentoIlaria Salis, sì all'immunità: la Commissione ha votato contro la revoca. Cosa succede ora - La Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera ha respinto la revoca dell'immunità di Ilaria Salis. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Commissione Dell8217europarlamento