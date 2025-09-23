La commissione Affari giuridici del parlamento europeo ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità di Ilaria Salis: 13 membri si sono detti contrari, 12 favorevoli. Ora sarà l’aula plenaria a pronunciarsi il 7 ottobre. Salis era stata arrestata l’11 febbraio 2023 durante una manifestazione antifascista a Budapest, in Ungheria, organizzata in opposizione al Giorno dell’Onore, che richiama nostalgici delle Ss da tutta Europa. Dopo 15 mesi di detenzione preventiva, nel giugno 2024 Avs l’aveva candidata alle elezioni europee, permettendo a Salis di ottenere l’immunità parlamentare e di lasciare finalmente il carcere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ilaria Salis, la commissione Affari giuridici dell’Ue respinge la richiesta di revoca dell’immunità