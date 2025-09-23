Ilaria Salis la commissione Affari giuridici dell’Ue respinge la richiesta di revoca dell’immunità
La commissione Affari giuridici del parlamento europeo ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità di Ilaria Salis: 13 membri si sono detti contrari, 12 favorevoli. Ora sarà l’aula plenaria a pronunciarsi il 7 ottobre. Salis era stata arrestata l’11 febbraio 2023 durante una manifestazione antifascista a Budapest, in Ungheria, organizzata in opposizione al Giorno dell’Onore, che richiama nostalgici delle Ss da tutta Europa. Dopo 15 mesi di detenzione preventiva, nel giugno 2024 Avs l’aveva candidata alle elezioni europee, permettendo a Salis di ottenere l’immunità parlamentare e di lasciare finalmente il carcere. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis, oggi il voto su revoca di immunità in commissione al Pe; Immunità di Ilaria Salis, oggi il primo voto sulla revoca; La commissione Affari giuridici del Parlamento Ue vota contro la revoca dell'immunità a Ilaria Salis.
Ilaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Scrive fanpage.it
Ilaria Salis, commissione Juri del Parlamento Europeo vota contro la revoca dell’immunità - La commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento Europeo ha votato contro la revoca dell'immunità nei confronti di Ilaria Salis, l'eurodeputata di ... Come scrive lapresse.it