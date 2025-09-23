Ilaria Salis immunità confermata per un solo voto | cosa significa davvero e cosa succede ora?
La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di AVS (Alleanza Verdi Sinistra) Ilaria Salis con 13 voti contro 12. Questo significa che per ora Ilaria Salis mantiene la sua protezione parlamentare. Ripercorriamo la vicenda brevemente. Ilaria Salis è un’insegnante italiana di 40 anni che nel 2024 è stata eletta eurodeputata con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) mentre si trovava in carcere a Budapest. Era rimasta in carcere dal febbraio del 2023 al maggio del 2024 con l’accusa, da lei sempre respinta, di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo.
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza.
Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria Decisivi i due voti del Ppe; Bocciata in commissione al Parlamento Ue la richiesta di revoca immunità per Ilaria Salis.
Ilaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Come scrive fanpage.it
Commissione dell'Eurocamera: sì all'immunità per Ilaria Salis - Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre ... Si legge su msn.com