Ilaria Salis immunità confermata per un solo voto | cosa significa davvero e cosa succede ora?

Cultweb.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di AVS (Alleanza Verdi Sinistra) Ilaria Salis con 13 voti contro 12. Questo significa che per ora Ilaria Salis mantiene la sua protezione parlamentare. Ripercorriamo la vicenda brevemente.  Ilaria Salis è un’insegnante italiana di 40 anni che nel 2024 è stata eletta eurodeputata con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) mentre si trovava in carcere a Budapest. Era rimasta in carcere dal febbraio del 2023 al maggio del 2024 con l’accusa, da lei sempre respinta, di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. 🔗 Leggi su Cultweb.it

ilaria salis immunit224 confermata per un solo voto cosa significa davvero e cosa succede ora

© Cultweb.it - Ilaria Salis, immunità confermata per un solo voto: cosa significa davvero e cosa succede ora?

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria Decisivi i due voti del Ppe; Bocciata in commissione al Parlamento Ue la richiesta di revoca immunità per Ilaria Salis.

ilaria salis immunit224 confermataIlaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Come scrive fanpage.it

ilaria salis immunit224 confermataCommissione dell'Eurocamera: sì all'immunità per Ilaria Salis - Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Immunit224 Confermata