Ilaria Salis immunità confermata per un solo voto | cosa significa davvero e cosa succede ora?

La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di AVS (Alleanza Verdi Sinistra) Ilaria Salis con 13 voti contro 12. Questo significa che per ora Ilaria Salis mantiene la sua protezione parlamentare. Ripercorriamo la vicenda brevemente. Ilaria Salis è un’insegnante italiana di 40 anni che nel 2024 è stata eletta eurodeputata con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) mentre si trovava in carcere a Budapest. Era rimasta in carcere dal febbraio del 2023 al maggio del 2024 con l’accusa, da lei sempre respinta, di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. 🔗 Leggi su Cultweb.it

