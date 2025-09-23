Ilaria Salis | immunità confermata Ma ora voto in Plenaria Lei | Incredula e contenta Salvini infuriato col Ppe

La richiesta, inoltrata dall'Ungheria, è stata respinta, come detto, con 13 voti contro 12. A risultare decisivi sarebbero stati, secondo fonti parlamentari, due eurodeputati del Partito Popolare Europeo. I tabulati tuttavia non saranno disponibili in quanto lo scrutinio è avvenuto con voto segreto dopo una richiesta del gruppo dei Socialisti e Democratici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ilaria Salis: immunità confermata. Ma ora voto in Plenaria. Lei: “Incredula e contenta”. Salvini infuriato col Ppe

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Ilaria Salis non tornerà in #Ungheria per essere processata, almeno per ora: la commissione del Parlamento europeo ha votato 'no' alla revoca dell'#immunita parlamentare. Il 7 ottobre ci sarà la conferma della plenaria. - X Vai su X

La voce di Ilaria Salis arriva al telefono da Bruxelles, dove oggi il Parlamento europeo vota sulla revoca della sua immunità. «La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e gi - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis immunità confermata | respinta per un voto la richiesta dell' Ungheria; Ilaria Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria per un voto; Salis e l' immunità confermata | Incredula e felice Il problema è Orbán e anche a destra hanno capito | No alla richiesta per un voto.

Ilaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Segnala fanpage.it

Ilaria Salis, immunità confermata: respinta per un voto la richiesta dell'Ungheria - Il voto definitivo il 7 ottobre, in Assemblea plenaria, in commissione a Bruxelles è finita 13 a 12, decisivo il Ppe ... Si legge su vanityfair.it