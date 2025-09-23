Ilaria Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria per un voto
La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si è espressa sulla richiesta di revoca dell'immunità nei confronti di Ilaria Salis su richiesta del governo ungherese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
Fiato sospeso e occhi puntati sui Popolari: per Ilaria Salis è la vigilia del voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della sua immunità, ma sulla sorte dell'eurodeputata di Avs a Bruxelles ancora non c'è chiarezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria Decisivi i due voti del Ppe; Bocciata in commissione al Parlamento Ue la richiesta di revoca immunità per Ilaria Salis; Ilaria Salis si salva per ora sulla revoca dell' immunità Franchi tiratori nel Ppe.
Ilaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Si legge su fanpage.it
Commissione dell'Eurocamera: sì all'immunità per Ilaria Salis - Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre ... Secondo msn.com