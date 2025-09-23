Ilaria Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria per un voto

Xml2.corriere.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si è espressa sulla richiesta di revoca dell'immunità nei confronti di Ilaria Salis su richiesta del governo ungherese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ilaria salis immunit224 confermata la commissione respinge la richiesta dell ungheria per un voto

© Xml2.corriere.it - Ilaria Salis, immunità confermata: la Commissione respinge la richiesta dell'Ungheria per un voto

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"

Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon

Salis immunità confermata | la Commissione respinge la richiesta dell' Ungheria Decisivi i due voti del Ppe; Bocciata in commissione al Parlamento Ue la richiesta di revoca immunità per Ilaria Salis; Ilaria Salis si salva per ora sulla revoca dell' immunità Franchi tiratori nel Ppe.

ilaria salis immunit224 confermataIlaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Si legge su fanpage.it

ilaria salis immunit224 confermataCommissione dell'Eurocamera: sì all'immunità per Ilaria Salis - Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Immunit224 Confermata