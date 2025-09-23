Ilaria Salis il nuovo appello dei legali | Nordio chieda il processo in Italia

Ildifforme.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvocati ribadiscono che la 41enne non avrebbe mai dichiarato di volersi sottrarre al processo per i fatti accaduti a Budapest. L'ex insegnante è stata arrestata in Ungheria con l'accusa di aver aggredito alcuni manifestanti di stampo neonazista e sarebbe stata detenuta in condizioni che non rispettavano i diritti umani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

