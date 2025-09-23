Ilaria Salis i legali | Primo passo importante
“Non si poteva non tener conto di alcuni dati oggettivi e di alcune problematiche che ci sono in Ungheria per quanto riguarda la violazione dello stato di diritto. Non può essere garantito in un caso così politico dove ci sono pressioni da parte del governo un processo equo in Ungheria, questo vale per la Salis e per gli stesi ungheresi. Sono questioni fondamentali ed è giusto che la Commissione le abbia riconosciute. Questo è un primo passo, il voto vero e proprio sarà espresso dall’assemblea plenaria il 7 ottobre”. L o ha detto l’avvocato di Ilaria Salis, Eugenio Losco, commentando il voto della Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera, che ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs. 🔗 Leggi su Lapresse.it
