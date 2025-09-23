Ilaria Salis evita il processo Vannacci | Questo voto è una vergogna

La commissione Juri con il voto dei franchi tiratori del Ppe 2grazia" Ilaria Salis. Roberto Vannacci (Lega): “Questo voto è vergogna. Immunità parlamentare non è licenza uccidere”. Il video di TotalEU. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ilaria salis evita il processo vannacci questo voto 232 una vergogna

Ilaria Salis evita il processo, Vannacci: "Questo voto è una vergogna"

