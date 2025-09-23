Ilaria Salis esulta | Incredula e felice il problema è l' Ungheria di Orban
“Sono incredula e felice”. Queste le prime parole di Ilaria Salis dopo il voto della Commissione Affari giuridici a Bruxelles, che ha respinto la revoca dell’immunità. "Il risultato di questo voto è il segno che molti alla Ue hanno capito che il problema è l'Ungheria di Orbán, non il mio processo" l'analisi dell'eurodeputata di Avs al Corriere: "E ribadisco che sono pronta a farmi giudicare in Italia, da un tribunale imparziale e che rispetti lo stato di diritto. Anche diversi colleghi di centrodestra mi hanno mostrato in questi giorni la loro solidarietà. preferisco non fare nomi, ma sono rimasta sollevata". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
