Ilaria Salis è salva | la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera, a quanto si apprende da più fonti parlamentari, ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs Ilaria Salis con 13 voti contro 12. L’organismo era chiamato a deliberare sulla revoca dell’immunità chiesta dall’Ungheria per l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, accusata da Budapest di aver aggredito due neonazisti in occasione della giornata dell’onore, un raduno che commemora il tentativo, fallito, dei militari del Terzo Reich e dell’esercito ungherese, alleato di Adolf Hitler, di rompere l’assedio dell’Armata Rossa a Budapest nel 1945. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

