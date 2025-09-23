Ilaria Salis dopo il primo voto in commissione l' eurodeputata mantiene l' immunità
Primo, decisivo passaggio per l'attivista ed eurodeputata monzese. Il 7 ottobre sarà la volta del Parlamento europeo pronunciarsi. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Giuseppe Cruciani stronca in diretta Ilaria Salis: "Dovete nascondervi"
Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo
Ilaria Salis, l’ultima sparata: espropriare Amazon
Indecente a Bruxelles: Ilaria #Salis salvata dalla sinistra (e non solo). Da oggi se tu sei accusato di qualsiasi reato la sinistra ha per te una salvezza, ti candida e non ti fa processare! Che vergogna! #ungheria - X Vai su X
La Commissione giuridica dell'Europarlamento protegge Ilaria Salis e vota contro la revoca dell'immunità. Ungheria: "Legittimano il terrorismo di sinistra" - facebook.com Vai su Facebook
Immunità confermata per Ilaria Salis per un solo voto, David Parenzo legge la sua prima dichiarazione - David Parenzo legge la dichiarazione di Ilaria Salis, dopo il primo sì all'immunità: "Ho fiducia nel voto della plenaria, mi difenderà dal regime di Orbán". Scrive la7.it
Ilaria Salis, i legali dopo il sì all'immunità: «Primo passo importante. Non si poteva non tener conto dei dati oggettivi» VIDEO - Eugenio Losco, avvocato di Ilaria Salis, ha commentato il voto della Commissione Affari giuridici dell'Eurocamera che ha respinto la revoca dell'immunità ... Riporta ilgazzettino.it